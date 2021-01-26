Дмитрий Быков: Выходящих на улицы будут все больше ненавидеть обыватели

Писатель и публицист Дмитрий Быков выпустил новую колонку, которая служит своего рода послесловием к несанкционированным акциям протеста 23 января в поддержку Алексея Навального. Участвовавший во многих митингах 2010-х, автор отмечает, что на сей раз мероприятие было скорее против негативных явлений, а не за позитивные. В какую сторону повернется динамика подобных запрещенных встреч, он судить не берется.

"Пессимисты предсказывают, что выходить на митинги будет все меньше народу, и это понятно. Скажу больше: выходящих будут все больше ненавидеть – не только путинцы (их сравнительно немного), но и обыватели. Ненавидеть именно потому, что митингующие преодолели свой страх, это чувство приятное и завидное, – а обыватели не преодолевают, и потому они ненавидят тех, кто поставил их перед некомфортным выбором", - рассуждает колумнист на страницах "Собеседника".

По мнению Быкова, упреки в адрес оппозиционеров из-за агитации несовершеннолетних, не очень состоятельны. Напоминая о том, что он работает учителем в школе, автор заметки уверяет: современных детей никуда эффективно не призовет ни власть, ни Навальный, если они сами не захотят прийти.

"Трудно объяснить современному десятикласснику, что ему нельзя в выходной день выходить на центральную улицу. Советского опыта нет", - отмечает писатель.

Напомним, акции прошли в более чем ста городах, в связи с ними задержали почти 4 тысячи человек. С начала недели один за другим последовали административные аресты участников.