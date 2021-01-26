В московской ОНК рассказали о переполненных спецприемниках после акции 23 января

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Марина Литвинович рассказала о впечатлениях, оставшихся после посещения двух спецприемников 26 января, переполненных после массовых задержаний в ходе несанкционированной протестной акции 23 января. Всего в них содержалось 63 человека.

"В самих спецприемниках условия нормальные, претензий и жалоб ни у кого нет. Однако выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД "Измайлово" часть людей спало на полу, матрасов никому не дали, воды не давали. Такая же ситуация была в ОВД "Бескудниково", - написала правозащитница у себя в Facebook.

По информации Литвинович, после уже состоявшихся судов по административным делам часть арестантов повезли обратно в полицию ввиду нехватки мест в специальных камерах. Теперь женщине интересно, где силовики собираются размещать тех, кто будет задержан после уже объявленной акции 31 января. Ее тоже организуют сторонники арестованного политика Алексея Навального, и она тоже будет несогласованной. Всего в связи с субботним мероприятием в столице задержали более 1,5 тысячи человек. Помимо административных, возбудили и уголовные дела.

Марина Литвинович / Facebook