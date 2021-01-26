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20:54

СК возбудил 20 уголовных дел после акции в поддержку Навального

фото ЗакС политика СК возбудил 20 уголовных дел после акции в поддержку Навального

На внутриведомственном совещании Следственного комитета с участием главы Александра Бастрыкина стало известно о двадцати уголовных делах, которые возбудили после несанкционированных акций протеста 23 января по всей стране, сообщает пресс-служба СК. Доминируют среди них дела, возбужденные из-за применения насилия к представителю власти. Представители управлений двух столиц отчитались о ходе расследования дел, возбужденных на их территории. Бастрыкин, в свою очередь, отметил важность ведения профилактической работы с молодежью.

"Глава ведомства указал руководителям на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Он указал на необходимость взаимодействия с другими силовыми структурами", - говорится в сообщении.

Напомним, что акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошла более чем в ста городах и нигде не была согласована с властями. По данным "ОВД-Инфо", в связи с акцией по стране задержали почти четыре тысячи человек. В Петербурге она стала самой массовой за последнее десятилетие. Спецприемники в Москве, где задержали свыше полутора тысяч граждан, переполнены.

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20:54 СК возбудил 20 уголовных дел после акции в поддержку Навального

20:20 В московской ОНК рассказали о переполненных спецприемниках после акции 23 января

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