Песков о протестах: Тех, кто поддерживает Путина, несравнимо больше противников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что участники акций протеста в России составляют "незначительное количество" по сравнению с поддерживающими Владимира Путина, передает "Медуза".

Пескова спросили, продолжает ли Кремль считать прошедшие в минувшие выходные протесты в поддержку Алексея Навального малочисленными.

"Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживают Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше", - заявил Песков.

Представитель Кремля, говоря о политических лозунгах протестов, отметил, что отношение к президенту "высказывается в ходе голосования на выборах".

"И вот это вот именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно", - сказал Песков.

Напомним, акция в поддержку Навального прошла более чем в ста городах и нигде не была согласована с властями. По данным "ОВД-Инфо", по всей России задержали почти четыре тысячи человек. В Петербурге акция стала самой массовой за последнее десятилетие. Спецприемники в Москве, где задержали свыше полутора тысяч граждан, оказались переполнены.