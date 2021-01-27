Макаров сравнил Навального с Гапоном, Гитлером и Пол Потом

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 27 января высказался о недавних протестах в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий.

Не называя фамилии арестованного оппозиционера, он заявил о "гапоновщине" со стороны организаторов массовых демонстраций. Помимо событий "кровавого воскресенья" 1905 года, спикер напомнил об Адольфе Гитлере, который в 1945 году направлял в бой гитлерюгенд. Также Макаров сказал, что детей бросали под танки в Камбодже, имея в виду, очевидно, красных кхмер Пол Пота.

Отметим, ранее спикер Заксобрания сравнивал Навального с Владимиром Лениным и Георгием Плехановым. Они, по мнению единоросса, тоже вернулись из Германии в Россию, чтобы "раскачивать лодку".

Макаров уверен, что петербургским полицейским и росгвардейцам необходимо поставить памятник. Он считает, что силовики отработали на протестах грамотно, а все нарушения допустили "ряженые" в форму сотрудников правоохранительных органов. Также Макаров убеждён, что массовые акции недовольства в стране связаны с вмешательством Госдепа в дела России и его подстрекательством.

- У нас в городе никогда не было протестной повестки. Были разные акции, были разные выступления, но никто не выносил политическую повестку, направленную на разрушение государственности, - заявил спикер.

Макаров говорил с трибуны почти 12 минут. Ранее он не дал закончить выступить беспартийному депутату Максиму Резнику, выключая микрофон каждый раз, когда тот упоминал дворец в Геленджике из расследования Навального.

Сергей Еремеев

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