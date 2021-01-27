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16:48

Обыски в квартире Навального связаны с делом о нарушении санитарных норм после митинга 23 января

фото ЗакС политика Обыски в квартире Навального связаны с делом о нарушении санитарных норм после митинга 23 января

Силовики пришли с обысками в квартиру Алексея Навального в Марьино в рамках дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщил в Twitter директор ФБК* Иван Жданов.

Жданов также добавил, что с обыском пришли и в квартиру жены Навального Юлии.

Обновлено 16:50 Любовь Соболь сообщила, что силовики пришли и в студию "Навальный LIVE".

Обновлено 16:56 В офисе ФБК тоже проводятся обыски.

Об обыске в квартире Навального стало известно днем 27 января. Сам политик не был дома уже пять месяцев. В конце августа он впал в кому после отравления, его перевезли на лечение в Германии, а когда 17 января он вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Шереметьево. С 18 января, после суда в отделении полиции, Навальный находится в СИЗО "Матросская тишина".

О возбуждении дела по ст. 236 УК РФ сообщало РИА "Новости". По данным агентства, оно связано с митингами 23 января в поддержку Навального, на которые вышли десятки тысяч людей в разных городах России.

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