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19:53

Шишлов получил более тридцати обращений в связи с акцией за Навального

фото ЗакС политика Шишлов получил более тридцати обращений в связи с акцией за Навального

К петербургскому омбудсмену Александру Шишлову в связи с действиями силовиков на несанкционированной акции протеста 23 января поступило тридцать обращений, о чем сообщается на его сайте. В частности, в них, как коллективных, так и персональных, фигурируют жалобы на задержания 16 журналистов. Отдельно аппарат Шишлова рассматривает обращения, посвященные несоразмерному применению физической силы и спецсредств. Проверяется инцидент со сломанной при задержании рукой Сергея Колотовкина (основателя акции "Бессмертный полк"), а по поводу самого резонансного эпизода дня, избиения Маргариты Юдиной, Шишлов обратился в СК и Росздравнадзор.

"То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств – это вопрос суда. Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в публичном судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись. Необходимо понять, какие инструкции и приказы получают сотрудники, действующие на несогласованных, но мирных акциях так, как будто перед ними участники погромов и массовых беспорядков.", - оценил случай с Юдиной омбудсмен.

Еще одна группа обращений акцентирует внимание на превышение сроков задержания. По всем приведенным фактам аппарат Шишлова проведет проверку.

О подробностях петербургской акции, включая перекрытие Невского проспекта протестующими, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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