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10:23

Полиция нашла чеченца, подравшегося с омоновцами на митинге 23 января

фото ЗакС политика Полиция нашла чеченца, подравшегося с омоновцами на митинге 23 января

Столичные правоохранители задержали уроженца Чечни Сайд-Мухамада Джумаева, устроившего драку с бойцами ОМОН в ходе протестного митинга, прошедшего 23 января, информирует Telegram-канал Baza.

Ранее инцидент прокомментировали в руководстве Чечни, призвав юношу сдаться полиции добровольно. При этом обстоятельства появления молодого человека на акции предстоит выяснить, так как, по словам его родственников, ранее он не интересовался деятельностью Алексея Навального.

Видео драки Джумаева с несколькими омоновцами "завирусилось" в сети, став не менее популярным, чем ролик с силовиком, пнувшем петербурженку.

Добавим также, ранее суд в Петербурге арестовал 36-летнего Николая Девятого, которого обвиняют в избиении двух сотрудников Дорожно-постовой службы в ходе протестной акции 23 января.

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