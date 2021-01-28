Столичная прокуратура предупредила об ответственности за участие в протестах 31 января

Прокуратура Москвы выпустила предостережение о возможной ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, которые "навальнисты" запланировали на 31 января.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - указывается в послании ведомства.

Напомним, ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков в социальных сетях сообщил, что акции планируется повторить во всех российских городах. По его словам, мероприятие решили проводить в воскресенье, 31 января, так как этот день ближе ко 2 февраля, когда у Навального будет суд. Поэтому во второй выходной требования освободить оппозиционера будут звучать "мощнее", считает Волков.

Напомним, протесты в поддержку Навального прошли в российских городах 23 января. В Петербурге на нее вышли не менее 10 тысяч человек. Как мероприятие прошло в Северной столице - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.