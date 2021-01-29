В Москве силовики задержали подругу сотрудника ФБК Албурова в рамках нового "санитарного дела"

Столичные полицейские задержали подругу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова Анну Велликок, о чём она сама оповестила подписчиков в Twitter.

"Едем в ГСУ. Будут допрашивать по [236] статье УК РФ]", - сообщила девушка.

Сам Албуров отбывает 10-суточный административный арест за призывы выходить на несанкционированные акции протеста 23 января.

Ранее сегодня в рамках нового "санитарного дела" правоохранители задержали столичного муниципала района Зюзино Костантина Янкаускаса. Накануне у него дома провели обыск.

"Санитарное дело", возбуждённое в рамках статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил), появилось сразу после прошедших 23 января несогласованных демонстраций. По версии СК, неустановленные лица призвали неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а на мероприятие, среди прочих, могли прийти граждане, которым была предписана самоизоляция из-за коронавируса. Данное обстоятельство, полагают в СК, создало угрозу массового заболевания граждан. В рамках данного разбирательства, в частности, уже проходил обыск дома у Алексея Навального.

Всего по итогам митингов возбуждено 21 уголовное дело против активистов в Москве, Владивостоке, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России