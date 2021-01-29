После протеста в Петербурге возбудили дела о вовлечении подростков и повреждении машины ДПС

После несогласованный протестов 23 января в Петербурге возбуждено еще два уголовных дела, сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дела возбуждены по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). По второй статье полиция ищет причастных к повреждению служебного автомобиля ДПС.

Отдельно МВД предупредило о недопустимости призывов к участию в несогласованных акциях, официально предупредив, что за это "предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной". По словам полицейских, любые попытки провести акцию и "провокационные действия" участников "будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители будут привлекаться к ответственности".

Напомним, в Петербурге после акции также были возбуждены два дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 267 УК РФ (незаконное перекрытие улиц).

Напомним, из-за акции 23 января в Петербурге уже арестовали более 30 человек, остальных - оштрафовали. Штаб Навального анонсировал новую акцию на 31 января.