18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:01

Координатора курганского штаба Навального отправили под арест за акцию 23 января

фото ЗакС политика Координатора курганского штаба Навального отправили под арест за акцию 23 января

Курганский суд счёл, что координатор местного штаба Алексея Навального Антон Талыков должен ближайшие 10 суток провести в спецприёмнике за участие и призывы к несанкционированной акции, прошедшей 23 января, передает "МБХ медиа".

Активисту инкриминировали организацию митинга без подачи уведомления - ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Заседание суда проходило по Skype в отделе полиции № 1 Кургана.

Напомним, в связи с акцией в поддержку оппозиционера 23 января по стране задержали более четырех тысяч человек. Организаторов, которых преследуют по уголовным делам, это не останавливает: в предстоящий уик-энд они хотят выйти на новые акции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:24 Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

18:41 Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

18:07 Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

18:01 Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

17:43 "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

17:27 Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

16:57 Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

16:33 "Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

16:00 "Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

14:48 Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в митинги; он объявлен в розыск


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:24 Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

19:02 Беглов смягчил антиковидные правила: барам позволили работать круглосуточно, фуд-корты в ТЦ - закрыты

18:51 "Россия 1" в сюжете назвала "дворец Путина" под Геленджиком недостроенным апарт-отелем

18:41 Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

18:07 Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

18:01 Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

17:43 "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

17:31 Вузы Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 7 февраля

17:27 Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

17:26 Петербургский протест: Дальше без координатора

16:57 Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

16:33 "Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

16:00 "Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

15:49 "Мемориал" признал арестованного за "экстремистские" твиты оператора ФБК Зеленского политзаключенным

15:30 Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru