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16:57

Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

фото ЗакС политика Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

Адвокаты "Команды29" подали заявление в Следственный комитет с требованием сообщил о решениям  о возбуждении дела против полицейского, ударившего ногой в живот Маргариту Юдину, сообщили представители организации.

Ранее обращения с просьбами возбудить дело в отношении полицейского направили в СК уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и депутат ЗакСа Борис Вишневский. Теперь "Команду29" интересует, приняло ли ведомство решения по этим обращениям.

Адвокат Евгений Смирнов отметил, что это дело "публичного обвинения", и заявление непосредственно от Юдиной для возбуждения дела не требуется.

"Сейчас нам нужно понять, предпринял ли СК уже какие-то шаги. С момента первых публикаций в СМИ о нанесении травмы Юдиной прошло уже достаточно времени. Сроки принятия Следственным комитетом решения по этому делу истекли", - пояснил Смирнов.

Ранее Юдину выписали из больницы, в которую она попала повторно после ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга, которое женщина получила на акции 23 января. Напомним, на опубликованных в СМИ кадрах с акции видно, как полицейский, ведущий задержанного по проезжей части, с силой пинает вышедшую к нему на встречу Юдину в живот, отчего она падает и ударяется головой.

24 января Юдину навестили в больнице как силовик, так и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка. Оба извинились, пострадавшая извинения приняла. Позднее она дала интервью, в котором рассказала, что сделала это потому, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов телеканала 78, при этом даже не дав возможности подготовиться: перед телекамерами она оказалась буквально без одежды.

После того, как стало ясно, что Юдина намерена привлечь ударившего ее силовика к ответственности, глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, что органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".


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