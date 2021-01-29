Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест главу московского штаба Алексея Навального Олега Степанова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января, информирует "Медиазона".

Фигурантами данного разбирательства также являются Олег Навальный, Любовь Соболь, Мария Алехина и Анастасия Васильева. Им изберут меру пресечения позднее.

Всех обвиняют в том, что собрание протестующих 23 января нарушало санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные в стране из-за пандемии коронавируса (часть 1 статьи 236 УК).

По версии СК, неустановленные лица призвали неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а на мероприятие, среди прочих, могли прийти граждане, которым была предписана самоизоляция из-за коронавируса. Данное обстоятельство, полагают в СК, создало угрозу массового заболевания граждан. В рамках данного разбирательства, в частности, уже проходил обыск дома у Алексея Навального.