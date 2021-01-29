И.о. главы МО "Смольнинское" Ранков пожаловался омбудсмену и прокурору города на местных депутатов

И.о. главы муниципального образования "Смольнинское" Григорий Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что направил обращения уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову и прокурору города Сергею Литвиненко (текст писем есть в распоряжении редакции). Он сообщил омбудсмену и прокурору, что депутаты МО "Смольнинское" якобы ввели их в заблуждение.

Ранее, 20 января мундепов задержали в здании муниципалитета. Они заявили, что собрались на заседание и имели право сделать это в досуговом центре "Зеленый слон", который относится к МО и находится по тому же адресу, что местная администрация. Ранков же сообщил, что заседания не собирал.

Муниципалы из-за своего задержания направили жалобы омбудсмену, а тот уже обратился к прокурору города: "Омбудсмен просит принять меры прокурорского реагирования в связи с воспрепятствованием деятельности депутатов Муниципального совета МО Смольнинское, их незаконным задержанием и привлечением к административной ответственности".

Ранков в своих обращениях указывает на то, что никакого заседания не собирал и мундепы якобы действовали незаконно. По его словам, помещение досугового центра было заполнено за пределами его пропускной способности и дети, которые посещают организацию, даже не могли переодеться - лавочки заняли муниципалы. Благодаря же действиям полиции дети смогли завершить свои занятия и безопасно покинуть центр, пишет Ранков. Он считает, что произошедшее в досуговом центре не имеет отношения к депутатской деятельности, а свидетельствует о возможном превышении полномочий муниципалами. И.о. главы добавил, что некоторые депутаты якобы находились в помещении без средств индивидуальной защиты:

"Часть депутатов до приезда полиции не имела при себе даже минимального набора средств индивидуальной защиты в то время, как население МО Смольнинское, чьи конституционные права Вы решили защитить, как законопослушные граждане, в период действия эпидемиологических ограничений ожидали детей на улице".

Ранков призвал Шишлова и Литвиненко тщательнее разобраться в ситуации.

Напомним, после задержания на 13 муниципальных депутатов МО "Смольнинское" в отделе полиции составили протоколы о нарушении антикоронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП Петербург).

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.