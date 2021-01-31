"ОВД-Инфо": На акции за Навального по России задержали 650 человек

Не несанкционированной акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, проходящей 31 января в десятках российских городов, по последним подсчетам правозащитного проекта "ОВД-Инфо", задержали уже 650 человек.

Из-за разных часовых поясов пока лидирует в списке городов Владивосток (112 задержанных). Массовыми также задержания стали в Красноярске, Новосибирске, Новокузнецке, Иркутске. Москва, где в эти минуты проходит акция, "растет" в этом списке.

Отметим, что в связи с предыдущей несанкционированной акцией, прошедшей 23 января, по стране задержали свыше 4 тысяч человек. На Петербург из них пришлось более пятиста граждан.