Московская ОНК недовольна обращением с задержанными, попавшими после митинга в ОВД

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович и Георгий Иванов поделились в Facebook впечатлениями от посещения задержанных в отделах полиции, попавших туда после несанкционированной акции протеста 31 января. Как и в случае с акцией 23 января, их тревогу вызвала переполненность участков и негуманное поведение сотрудников: зачастую задержанным не давали еды, воды и сна в более-менее пригодных для этого условиях.

"Люди спали на стульях скрючившись! Ни матрасов, ни одеял им не выдали (просто нигде нет такого количества). Во многих ОВД не кормили задержанных, там, где мы были, только после наших требований сразу начинали кормить", - пишет Литвинович.

Сложность ситуации женщина видит еще и в том, что подобные учреждения рассчитаны на несколько другие социальные слои, нежели "десятки молодых людей с высшим образованием". При этом коллега Литвинович, Георгий Иванов отмечает, что практика в ОВД даже на территории одного округа встречается совершенно различная: "где-то всех отпускают, в других местах оставляют поголовно на ночь или везут сразу в суд".

По последним данным "ОВД-Инфо", на не согласованной со столичной мэрией акции в поддержку Алексея Навального задержали более 1800 человек. В Петербурге 31 января задержали рекордное число демонстрантов - свыше 1200 человек. Подробнее о петербургском мероприятии читайте в репортаже ЗАКС.Ру.