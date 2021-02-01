18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:23

Подозреваемого в толчке полицейского на протестной акции в Петербурге поместили в ИВС

фото ЗакС политика Подозреваемого в толчке полицейского на протестной акции в Петербурге поместили в ИВС

Оперативные сотрудники ГУ МВД поздно вечером 31 января задержали 32-летнего петербуржца, который во время акции "Свободу Навальному" на площади Сенной толкнул полицейского, сообщили в Главке.

Инцидент случился примерно в 13-30. Полицейские и омоновцы в это время уводили в автозаки людей, которых они считали участниками несанкционированной акции протеста. Одного из них грубо повалили на землю, после чего его попытались спасти стоявшие рядом граждане. Отбивая мужчину, несколько человек отталкивали полицейских и забрасывали их снежками. Подполковника полиции попытались пнуть, после чего он потерял головной убор и направил в сторону толпы табельное оружие.

Задержанный подозреваемый на видео, предоставленном региональным управлением МВД, говорит, что он задержан за то, что толкнул офицера полиции. Он признал вину и принес извинения.

"Я был не прав. Я считаю, что сделал лишнее", - заявил задержанный.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.  

Напомним, по итогам петербургской акции в поддержку Навального и других политзаключенных было задержано более 1200 человек. Силовики разгоняли демонстрантов с помощью дубинок, а при задержании использовали электрошокеры. Чтобы не допустить шествия в центре города, власти перекрыли Невский проспект и некоторые другие улицы. Однако марш прошел от Пионерской площади до здания Законодательного собрания и обратно.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:17 Рухнувшие витражи на "Чернышевской" восстановят к марту

14:45 СК ходатайствует о домашнем аресте Киры Ярмыш в рамках "санитарного дела"

14:26 Петербургские суды ограничили доступ к сайтам с запрещённым аниме

14:23 Подозреваемого в толчке полицейского на протестной акции в Петербурге поместили в ИВС

13:58 Политолог Пастухов предрекает "сползание режима к самым грязным формам реакции"

13:51 Путин поручил частично декриминализовать статью о призывах к экстремистской деятельности

13:32 Домовой храм в Адмиралтействе снова открыли для посещения

13:21 Юлию Навальную оштрафовали за участие в воскресном протесте

13:03 Московская ОНК недовольна обращением с задержанными, попавшими после митинга в ОВД

12:56 "С хулиганами и провокаторами разговора быть не может": Песков - о жестком разгоне протестных акций

12:44 ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального и задал РФ вопросы

12:34 Турчак будет курировать избирательную кампанию единороссов в Петербурга

12:33 Экс-главу архангельской ФНС Родионова отправили в колонию на 8 лет за крупные взятки

12:24 Петербургские суды продолжают штрафовать участников протестной акции 31 января

12:10 Путин поручил до мая проработать идею создания музея-заповедника на Охтинском мысе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru