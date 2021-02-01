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15:17

Рухнувшие витражи на "Чернышевской" восстановят к марту

фото ЗакС политика Рухнувшие витражи на "Чернышевской" восстановят к марту

Витражи на станции петербургского метрополитена "Чернышевская", из-за обрушения которых накануне станцию пришлось закрыть на вход и на выход, должны будут привести в порядок не позднее марта, сообщает пресс-служба подземки. Впрочем, как рассказал замначальника метро Дмитрий Бурин, витражи упали уже после закрытия станции по техническим причинам, дополнительно усложнив ситуацию.

"Двери вестибюля были закрыты и это оказало негативное влияние, воздуху просто некуда было выходить. Конструктивные особенности витражей на "Чернышевской" таковы, что стекла закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу", - приводятся объяснения Бурина.

Вскоре после инцидента специалисты осмотрели вестибюль еще 51 станции, где есть витражи, и пришли к заключению, что интерьерам ничто не угрожает.

Отметим, что вместе с "Чернышевской" 31 января закрывали станции "Невский проспект", "Площадь Восстания", "Пушкинская" и "Звенигородская". В этот день в центре города проходила не согласованная с властями акция протеста, которая обернулась беспрецедентным числом задержаний (свыше 1200). Невский проспект был полностью перекрыт силовиками и тяжелой техникой.

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