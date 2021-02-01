"Их возмущение нередко не связано с Навальным": В РПЦ высказались о протестующих подростках

Руководитель отдела РПЦ по связям со СМИ Владимир Легойда расценил сам факт участия несовершеннолетних россиян в не согласованных с властью акциях протеста как следствие недоработки школьных педагогов. Воспитательный компонент среднего образования, с его точки зрения, нуждается в связи с этим в усилении, о чем церковный деятель высказался в интервью радиостанции "Вера". Впрочем, воспитательным аспектом для него проблема не ограничиваются.

"Их возмущение нередко не связано с Навальным и с зарубежными силами, которые пытаются раскачивать ситуацию. Но и ребята должны осознавать, что и ими могут манипулировать. Такие политические силы существуют, они работают, они вкладывают огромные средства", - рассудил Легойда.

Однако, сделал вывод представитель РПЦ, без уже существующей в российском обществе "благодатной почвы" у деструктивных сил, на которые он сетует, ничего бы не получилось.

Напомним, что по итогам акции 23 января задержали более 4 тысяч россиян, а по итогам акции 31 января - уже более 5 тысяч. О петербургском шествии, которое сопровождалось грубыми действиями силовиков, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.