На Манежной площади начались задержания после решения суда отправить Навального в колонию

В Москве начались задержания на Манежной площади после оглашения решения суда, который отправил Алексея Навального в колонию, передает "Медиазона".

Издание насчитало уже семь задержанных, одно из них, по свидетельству очевидцев, "приложили" лицом к бордюру. Причины задержания пока неясны. На Манежной площади дежурит несколько десятков сотрудников ОМОН.

Закрыты несколько станций метро у площади: "Охотный ряд", "Площадь революций", "Александровский сад" и "Театральная", сообщает департамент транспорта столицы. Выходы к площади перекрыты.

2 февраля суд удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии. Политику засчитали отбытый в 2014 году домашний арест, и в колонии общего режима Навальному предписано провести 2 года и 8 месяцев.

В суд ФСИН обратилась в конце 2020 года. Службу не устроило, что Навальный не отмечался в ведомстве, как того требует его условный срок, из-за того, что проходил в Германии лечение и реабилитацию после отравления в августе. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, как только он вернулся в Москву из Берлина. Суд избрал ему меру пресечения на следующий день прямо в отделении полиции, Мосгорсуд не увидел в этом проблемы и признал заключение Навального в СИЗО законным.

После задержания и ареста Навального в России прошли две крупные несогласованные акции протеста, которые объявили сторонники оппозиционера: 23 и 31 января. В Петербурге эти акции стали крупнейшими по масштабу за многие годы, в общей сложности правоохранители на них задержали около двух тысяч человек. О том, как прошли эти акции – в репортажах ЗАКС.Ру.