Резник о реальном сроке Навальному: Не могу выбрать цензурных выражений

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник считает, что решение Симоновского суда Москвы заменить Алексею Навальному условный срок на реальный было демонстративной расправой над оппозиционером.

- Не могу выбрать цензурных выражений, хотя решение было и ожидаемым. Наверное, это будет очень грустная и драматичная история. Сил Алексею и Юлии, да и всем нам. Только странный человек может думать, что его эта репрессивная машина не коснется, - заявил Резник в разговоре с ЗАКС.Ру.

Преследование политика петербургский депутат назвал черно-белой историей, "в которой белый - Навальный, а черный - Путин". Также Резник пообещал и дальше поднимать тему давления на оппозиционого лидера и его окружение в городском парламенте.

Симоновский суд удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом времени нахождения под домашним арестом, Навальному предстоит пробыть в заключении 2 года и 8 месяцев.

Условный срок требовали заменить на реальный из-за того, что политик не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, будучи в Германии, где он восстанавливался после предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Навального задержали 17 января, сразу по возвращению в Москву. Рейс политика в тот день переправили в Шереметьево из Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет, и где оппозиционера встречали более тысячи сторонников. Суд избрал ему меру пресечения на следующий день прямо в отделении полиции.

После задержания и ареста Навального в России прошли две крупные несогласованные акции протеста, которые объявили сторонники оппозиционера: 23 и 31 января. В Петербурге эти акции стали крупнейшими по масштабу за многие годы, в общей сложности правоохранители на них задержали около двух тысяч человек. О том, как прошли эти акции – в репортажах ЗАКС.Ру.

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