Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте" перед протестами 23 января

Октябрьский суд Петербурга арестовал координатора профсоюза "Альянс учителей" и представителя штаба Навального Даниила Кена на семь суток, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На Кена был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (призывы к проведению несогласованной акции). Поводом стал пост Кена во "ВКонтакте", в котором он критиковал "запугивание" студентов и школьников с целью отбить у них желание участвовать в акциях протеста.

Напомним, Кена задержали в здании Выборгского районного суда Петербурга, куда он пришел на заседание по возбужденному в отношения него делу о неуважении к суду. В Октябрьский суд его доставили 2 февраля около 14:00.