Вишневский ожидает вовлечения новых людей в протест после посадки Навального

Депутат Заксобрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский считает, что массовые проявления недовольства после назначения Алексею Навальному реального срока заключения, не прекратятся, а будут только разрастаться.

- Думаю, протестное движение будет вовлекать новых людей. Эти жадность, глупость, бессовестность власти и нежелание разговаривать будут рекрутировать все новых и новых людей, даже тех, кто раньше был лоялен и терпимо относился к происходящему, - заявил парламентарий ЗАКС.Ру.

По наблюдениям "яблочника", многие выходят на протестные акции не за Навального и даже не против Владимира Путина.

- Это было бы для власти слишком просто, - продолжил Вишневский. - Они выходят против всей той системы, с которой имеют дело. А протест против системы - вещь гораздо более опасная, потому что этот протест не нейтрализуется заменой царя: условного Путина на условного Медведева с криками "оттепель!" Так уже не получится, потому что вся политическая система, настроенная на то, чтобы людей не слышать, а на недовольство отвечать репрессиями, для многих уже неприемлема.

Парламентарий также добавил, что желает Навальному свободы, но необходимо не забывать и о других политических заключенных страны.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок в 3,5 года в колонии. С учетом отбытого под домашним арестом, политику предстоит провести за решеткой 2 года и 8 месяцев. Поздно вечером в Москве и Петербурга начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера.

ФСИН требовала заменить условный срок Навальному на реальный из-за того, что политик не отмечался в ведомстве, будучи в Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом "Новичок" в августе. В конце 2020 года его объявили в федеральный розыск. На заседании суда Навальный напомнил, что ЕСПЧ признавал дело "Ив Роше" в отношении политика политическим, назначал по нему компенсацию, а также заявил, что рассматриваемое сейчас дело он считает полностью сфабрикованным.

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