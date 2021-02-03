Макаров поблагодарил силовиков, избивавших участников протестов 31 января

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что за последнюю неделю только укрепился во мнении, что работающим на митингах полицейским и нацгвардейцам нужно поставить памятник.

- Почему [на митингах] стоят сотрудники правоохранительных органов? Для того, чтобы обеспечить порядок, для того, чтобы не было провокаторов. У нас провокаторы везде всегда находятся. А провоцировать могут по-разному. Не дай бог, прольётся кровь, и будут какие-то жертвенные моменты, - заявил спикер ЗакСа.

Он также в очередной раз призвал говорить слова благодарности представителям правоохранительных органов.

- Безусловно, сотрудники правоохранительных органов заслуживают самой высокой оценки за профессионализм, за выдержку, а также самых высоких слов благодарности, - отметил председатель парламента.

По мнению Макарова, насилие на протестных акциях устраивали протестующие.

Напомним, при разгоне участников несанкционированного акции 31 января против коррупции и в поддержку политзаключенных силовики использовали резиновые дубинки и электрошокеры. Протестующие заявляли, что в них распыляли перцовый газ.

Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью, в том числе с ранами головы и переломами. О некоторых из них ЗАКС.Ру рассказывал подробнее.

Сергей Еремеев

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