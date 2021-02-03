Суд Петербурга впервые назначил обязательные работы задержанному на митинге 31 января

Колпинский суд Петербурга назначил Максиму Горюнову обязательные работы после задержания на акции протеста 31 января, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Это первый случай, когда суд назначил не штраф и не арест при рассмотрении протокола за эту акцию. Напомним, ранее стало известно, что после протестов 31 января суды назначили 353 штрафа и 195 арестов. При этом число арестованных только за одну эту акцию превысило количество мест в единственном спецприемнике на Захарьевской улице, 6, который рассчитан на 160 мест.

В отношении Горюнова составили протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятием). Он не признал вину, пояснив, что просто оказался на Пионерской площади у ТЮЗа в тот момент и не принимал участия в акции. Однако суд все равно назначил ему 50 часов обязательных работ.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.