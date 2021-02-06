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13:24

Беременной экоактивистке стало плохо при обыске по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

фото ЗакС политика Беременной экоактивистке стало плохо при обыске по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

Петербургской экоактивистке Марине Паркиной стало плохо во время обыска по делу о перекрытии дорог, сообщил лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

По словам Врански, Паркина находится на 26-й неделе беременности. Ее доставили в 16-й роддом после ухудшения самочувствия. По словам Врански, у всей семьи активистки изъяли телефоны, она потеряла связь с тремя несовершеннолетними детьми, которые остались дома.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, силовики пришли с обысками к ряду активистов по делу о перекрытии дорог на акции протеста 23 января. По месту прописки они нанесли визит активистам "Весны", бывшему депутату МО "Финляндский округ" Светлане Уткиной, активистам "бессрочки" и другим.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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