Беременной экоактивистке стало плохо при обыске по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

Петербургской экоактивистке Марине Паркиной стало плохо во время обыска по делу о перекрытии дорог, сообщил лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

По словам Врански, Паркина находится на 26-й неделе беременности. Ее доставили в 16-й роддом после ухудшения самочувствия. По словам Врански, у всей семьи активистки изъяли телефоны, она потеряла связь с тремя несовершеннолетними детьми, которые остались дома.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, силовики пришли с обысками к ряду активистов по делу о перекрытии дорог на акции протеста 23 января. По месту прописки они нанесли визит активистам "Весны", бывшему депутату МО "Финляндский округ" Светлане Уткиной, активистам "бессрочки" и другим.

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