18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:58

Песков советует не говорящему мужчине, оштрафованному за скандирование лозунгов, оспорить наказание

фото ЗакС политика Песков советует не говорящему мужчине, оштрафованному за скандирование лозунгов, оспорить наказание

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал получивший резонанс курьезный случай со слабослышащим и не говорящим мужчиной, которого оштрафовали на петербургской несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального за скандирование лозунгов. Из слов чиновника следует, что ситуация не является непоправимой.

"В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Дать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - цитирует слова Пескова "Интерфакс".

Напомним, что суд в Петербурге оштрафовал инвалида Евгения Агафонова на 5 тысяч рублей. Из-за серьезных проблем со слухом он является инвалидом III группы бессрочно. Примечательно, что его продержали в полиции 9 часов и не предоставили переводчика. Более того, по его признанию, он оказался в толпе протестующих совершенно случайно.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19:12 Главреду "Медиазоны" сократили срок ареста с 25 до 15 суток

18:51 Полиция вывезла из Екатеринбурга в Москву главу местного штаба Навального

17:45 Суд встал на сторону участника митинга 31 января, обвиняемого в одновременном пребывании в двух местах

13:59 В спецприёмнике в Сахарово, где содержатся "протестные" арестанты, в камерах начались обыски

12:16 Ассоциация бизнес-патриотов не хочет допускать Юлию Навальную до выборов в Госдуму

11:28 Алла Фролова: "Когда "ОВД-Инфо" рассказывает о задержанном, мы его защищаем"

9:55 В Саратове задержали депутата-коммуниста, вывесившего на заседании облдумы плакат "Нет политическим репрессиям"

6 февраля, 18:02 Вишневский обратился в ГУ МВД и прокуратуру из-за перекрытия Невского проспекта силовиками

6 февраля, 17:48 Эрмитаж и музей Ахматовой ждут петербуржцев, не попавших к ним из-за перекрытия Невского проспекта

6 февраля, 16:22 Смольный объявил о восстановлении движения общественного транспорта по Невскому проспекту


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:12 Главреду "Медиазоны" сократили срок ареста с 25 до 15 суток

18:51 Полиция вывезла из Екатеринбурга в Москву главу местного штаба Навального

18:51 Муниципал: Суд отказался делать Беглова соответчиком по иску экс-мундепа Каруличевой

18:50 Reuters: Перед думскими выборами правительство потратит на соцвыплаты 500 млрд рублей

18:27 Макаров наградил бойцов петербургского ОМОН

18:23 Беглов рассказал об успехах в борьбе с последствиями снегопадов

18:20 "Вся улица под контролем": Глава Центрального района рассказал о нововведениях на Рубинштейна

17:56 Чиновники Смольного нашли "коронавирусные" нарушения в работе 15% проинспектированных компаний

17:45 Суд встал на сторону участника митинга 31 января, обвиняемого в одновременном пребывании в двух местах

17:28 Путин поздравил с днем рождения СПбГУ и его ректора Кропачева

17:18 Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы из Петербурга в Минск с 14 февраля

16:58 Амосов осудил идею запрета на участие в выборах для физлиц-иноагентов

16:55 Голикова: Худшая ситуация по коронавирусу - в Петербурге, Карелии и Калмыкии

16:33 Сторонники Путина провели несанкционированную акцию в Архангельске

16:28 Сотрудникам ФБК Кире Ярмыш и Николаю Ляскину предъявили обвинение по "санитарному делу"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru