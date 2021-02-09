18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

Кремль опровергает информацию Reuters о выделении 500 млрд рублей на соцвыплаты перед выборами

фото ЗакС политика Кремль опровергает информацию Reuters о выделении 500 млрд рублей на соцвыплаты перед выборами

В ходе ежедневного журналистского брифинга кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что опубликованная накануне агентством Reuters информация о выделении в преддверии осенних выборов в Государственную думу 500 млрд рублей в качестве стимулирующих соцвыплат населению не является действительной.

Предполагалось, писали в Reuters, что Владимир Путин анонсирует данную меру господдержки уже в ближайшее время.

Журналисты агентства отмечали, что российские власти вынуждены выделить обозначенную сумму для укрепления своих рейтингов перед электоральным событием. Для победы на них "Единая Россия" якобы должна демонстрировать большее внимание к экономическим проблемам граждан.

Соответствующий запрос граждан начали обсуждать в кулуарах Кремля после недавних несанкционированных митингов по всей стране, в ходе которых, помимо политических требований, звучали социальные.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:25 Верховный суд ликвидировал партию "Оплот России"

7 февраля, 17:16 В случае своего выдвижения в Госдуму Ройзман не пойдет от "Яблока"

4 февраля, 16:54 Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

4 февраля, 9:59 РБК: Муж телеведущей Скабеевой собрался пойти на выборы в Госдуму от "Единой России"

3 февраля, 11:30 Памфилова высоко оценивает вероятность проведения думских выборов в три дня

1 февраля, 18:45 Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

1 февраля, 12:34 Турчак будет курировать избирательную кампанию единороссов в Петербурге

28 января, 17:59 "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

28 января, 17:45 "Госдума ввела запреты – на это были основания"

27 января, 16:53 В Петербурге за полгода прибавилось 32 тысячи избирателей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:04 "В кошки-мышки играть не будем": Песков — об анонсе флешмоба в поддержку Навального с фонариками

12:59 Кремль опровергает информацию Reuters о выделении 500 млрд рублей на соцвыплаты перед выборами

12:30 Зюганов грозится "поднять всю страну" из-за давления на коммуниста Бондаренко

12:25 Верховный суд ликвидировал партию "Оплот России"

12:05 Муниципал: Главу местной администрации ищут в МО "Морские ворота"

11:59 Столичному муниципалу Барановскому предъявили обвинение по "санитарному делу"

11:50 "Интерфакс": В Кингисеппе задержали студента, кинувшего бутылку с зажигательной смесью в здание администрации

11:41 Депутатов Госсовета Коми обяжут не выкрикивать с места и следить за словами

11:26 "Объединенные демократы" в марте проведут всероссийский форум мундепов

11:24 Число случаев COVID-19 за время эпидемии приблизилось к 4 млн человек

10:54 "Сделаем всё гораздо хитрее": Волков анонсировал протестную акцию 14 февраля в новом формате

10:27 Родственники убитых в ЦАР журналистов раскритиковали Пригожина за идею возвести им памятник

9:59 Сроки завершения строительства будущих станций метро в Петербурге сдвинули на год

9:33 Суд в Бурятии оштрафовал на 250 тысяч рублей активистку-пенсионерку за участие в протестах

8 февраля, 20:54 "Фонтанка": На совещании в Смольном не стали обсуждать перекрытие центра города 6 февраля

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru