Кремль опровергает информацию Reuters о выделении 500 млрд рублей на соцвыплаты перед выборами

В ходе ежедневного журналистского брифинга кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что опубликованная накануне агентством Reuters информация о выделении в преддверии осенних выборов в Государственную думу 500 млрд рублей в качестве стимулирующих соцвыплат населению не является действительной.

Предполагалось, писали в Reuters, что Владимир Путин анонсирует данную меру господдержки уже в ближайшее время.

Журналисты агентства отмечали, что российские власти вынуждены выделить обозначенную сумму для укрепления своих рейтингов перед электоральным событием. Для победы на них "Единая Россия" якобы должна демонстрировать большее внимание к экономическим проблемам граждан.

Соответствующий запрос граждан начали обсуждать в кулуарах Кремля после недавних несанкционированных митингов по всей стране, в ходе которых, помимо политических требований, звучали социальные.