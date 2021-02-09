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13:04

"В кошки-мышки играть не будем": Песков — об анонсе флешмоба в поддержку Навального с фонариками

фото ЗакС политика "В кошки-мышки играть не будем": Песков — об анонсе флешмоба в поддержку Навального с фонариками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить, расценивает ли Кремль анонс сторонников Алексея Навального о проведении флешмоба 14 февраля как призыв к несогласованной акции, передает ТАСС.

"В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - отметил Песков.

Напомним, ранее соратник Навального Леонид Волков призвал россиян 14 февраля выйти во двор, включить фонарики на телефонах и несколько минут так постоять. Перед этим, напомним, сторонники оппозиционера решили отказаться от проведения новых протестов после крупных акций 23 и 31 января, в ходе которых по всей стране были задержаны более 12 тысяч человек в общей сложности.

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