Оштрафованного за митинги саратовского коммуниста Бондаренко хотят лишить мандата депутата

Депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко может лишиться мандата из-за получения доходов с публикации рекламы на своем YouTube-канале. Об этом коммунист сообщил в разговоре с "Открытыми медиа".

Комиссия по доходам местной облдумы решила заявить на депутата в прокуратуру, которая постфактум проверки может возбудить в его отношении уголовное дело о якобы незаконных средства.

"Комиссия прошла максимально погано, её возглавляет первый зампред облдумы Алексей Антонов. Он же является автором заявления на меня в прокуратуру", - поделился с ОМ Бондаренко.

Коммунист полагает, что на него оказывается давление из-за того, что он намерен соперничать со спикером Госдумы, единороссом Вячеславом Володиным в саратовском одномандатном округе на грядущих осенних выборах в федеральный парламент.

Накануне, напомним, депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей по протестной статье 20.2 КоАП за участие в локальной акции протеста 31 января.

Также сегодня в его поддержку с трибуны Госдумы выступил Геннадий Зюганов, пригрозивший "поднять всю страну", если на Бондаренко не прекратится давление.

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