Петербургский МИД высылает сотрудников дипмиссий Швеции и Польши за участие в протесте

Представительство МИД РФ в Петербурге приняло решение объявить персонами нон грата сотрудников дипведомств Польши и Швеции ввиду их участия в нелегитимном протесте в поддержку Алексея Навального, прошедшем 23 января, уведомил 78.ru работник регионального отделения министерства Владимир Запевалов.

"Иностранных дипломатов зафиксировали на улицах города во время несанкционированных акций. Можно по-разному интерпретировать свою прогулку по Петербургу, но мы напоминаем, что это была не простая прогулка, а для фиксации событий", - указал Запевалов.

Любой дипломат должен действовать в "чужой" стране согласно её законам, поэтому действия сотрудников вышеобозначенных посольств не соответствуют их дипломатическому статусу, в связи с чем они должны в ближайшее время покинуть Россию.

Посольство Швеции отзывалось о появлении своего дипломата на митинге следующим образом: "Министерство иностранных дел Швеции категорически опровергает утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в демонстрациях. Шведский дипломат наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой".

Накануне, напомним, стало известно, что Россия приняла решение выслать дипломатов Германии, Польши и Швеции за их повышенный интерес к протестой активности.