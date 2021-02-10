"Команда 29" пожаловалась в Росздравнадзор на допуск силовика в палату Маргариты Юдиной

Юристы "Команды 29" подали жалобу в Росздравнадзор на НИИ скорой помощи имени Джанелидзе из-за ситуации с пострадавшей от удара силовика на протестах 23 января в Петербурге Маргаритой Юдиной, сообщили представители организации.

В обращении юристы указали на то, что медики не имели права впускать в палату к Юдиной представителей МВД и журналистов, которые на камеру снимали извинения силовика перед женщиной. Во-первых, это нарушает постановление о соблюдении мер по борьбе с коронавирусом, во-вторых – не было согласовано с самой Юдиной.

Также в "Команде 29" считают, что медики не оказали Юдиной должную медицинскую помощь, выписав ее спустя сутки после поступления, несмотря на полученные травмы. Они напомнили, что спустя пару дней ее состояние ухудшилось, и женщине потребовалась повторная госпитализация. Юристы считают, что скорая выписка поставила жизнь и здоровье Юдиной под угрозу.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, ее госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

На видео Юдина приняла извинения силовика, но позже дала интервью, в котором рассказала, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов, при этом не дав возможности подготовиться: перед телекамерами она оказалась буквально без одежды. Адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела.

После того, как стало ясно, что Юдина намерена привлечь ударившего ее силовика к ответственности, глава Лужского района Ленобласти Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".