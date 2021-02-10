В Заксобрании Петербурга хотят усложнить возможности для выступлений оппозиционеров

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 февраля планирует принять изменения в свой регламент. Предложение с голоса внес вице-спикер Сергей Соловьев ("Единая Россия").

Согласно проекту постановления, фракции должны быть лишены возможности брать дополнительные перерывы. Такие перерывы дают им право на выступления с трибуны по теме последующего вопроса.

Кроме того, согласно предложению Соловьева, депутат, получив два замечания от спикера ЗакСа, будет лишаться слова до конца заседания. Уточняется, что эти правила будут действовать в период за год до очередных парламентских выборов.

Также предлагается лишить фракции возможности вносить по одному вопросу в повестку. Депутатам хотят запретить выступления "не по теме".

Представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил ЗАКС.Ру, что этой инициативой оппозиции "хотят заткнуть рот". Точно так же о проекте постановления отозвалась лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Беспартийный депутат Максим Резник признался, что был в уверен в том, что "Единая Россия" подготовит такой документ.

-Мы найдём возможность и с этим бороться, - пообещал Резник.

Напомним, на заседании 3 февраля правом взять дополнительный перерыв воспользовались сразу четыре фракции. Каждая из них выступила по теме массовых задержаний на протестных или невозможности провести легальные митинги. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров после этого пообещал, что в регламент заседаний городского парламента будут внесены изменения.

Сергей Еремеев

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