18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:55

В Заксобрании Петербурга хотят усложнить возможности для выступлений оппозиционеров

фото ЗакС политика В Заксобрании Петербурга хотят усложнить возможности для выступлений оппозиционеров

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 февраля планирует принять изменения в свой регламент. Предложение с голоса внес вице-спикер Сергей Соловьев ("Единая Россия").

Согласно проекту постановления, фракции должны быть лишены возможности брать дополнительные перерывы. Такие перерывы дают им право на выступления с трибуны по теме последующего вопроса.

Кроме того, согласно предложению Соловьева, депутат, получив два замечания от спикера ЗакСа, будет лишаться слова до конца заседания. Уточняется, что эти правила будут действовать в период за год до очередных парламентских выборов.

Также предлагается лишить фракции возможности вносить по одному вопросу в повестку. Депутатам хотят запретить выступления "не по теме".

Представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил ЗАКС.Ру, что этой инициативой оппозиции "хотят заткнуть рот". Точно так же о проекте постановления отозвалась лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Беспартийный депутат Максим Резник признался, что был в уверен в том, что "Единая Россия" подготовит такой документ.

-Мы найдём возможность и с этим бороться, - пообещал Резник.

Напомним, на заседании 3 февраля правом взять дополнительный перерыв воспользовались сразу четыре фракции. Каждая из них выступила по теме массовых задержаний на протестных или невозможности провести легальные митинги. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров после этого пообещал, что в регламент заседаний городского парламента будут внесены изменения.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:53 ЗакС утвердил законопроект о кадетском образовании в Петербурге

11:36 Высоцкий: Я не стал моральным уродом, которые мочатся на ветеранов

11:15 ЗакС Петербурга не стал смягчать условия для расселения коммуналок

10:36 Смольный сможет оказывать поддержку самозанятым петербуржцам

10:21 ЗакС Петербурга не захотел рассматривать инициативу о смягчении выборного законодательства

10:12 Петербургские единороссы отказались даже обсуждать вопрос о повышении пенсий ветеранам

9 февраля, 22:24 "Обсолютная не правда": Как единороссы ругают Навального и защищают Путина в соцсетях

9 февраля, 19:55 Оксана Дмитриева передала в Роспотребнадзор жалобы на ряд баров в Центральном районе

9 февраля, 15:08 Депутаты четырех фракций ЗакСа попросили провести слушания по закону о митингах

8 февраля, 18:27 Макаров наградил бойцов петербургского ОМОН


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:53 ЗакС утвердил законопроект о кадетском образовании в Петербурге

11:43 Для экс-губернатора Хабаровского края Ишаева запросили семь лет колонии по делу о растрате

11:36 Высоцкий: Я не стал моральным уродом, которые мочатся на ветеранов

11:17 На Выборгском шоссе горит крупный склад

11:15 ЗакС Петербурга не стал смягчать условия для расселения коммуналок

11:10 В России зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 с октября

10:55 В Заксобрании Петербурга хотят усложнить возможности для выступлений оппозиционеров

10:36 Смольный сможет оказывать поддержку самозанятым петербуржцам

10:23 Леонида Волкова объявили в международный розыск

10:21 ЗакС Петербурга не захотел рассматривать инициативу о смягчении выборного законодательства

10:12 Петербургские единороссы отказались даже обсуждать вопрос о повышении пенсий ветеранам

9:56 "Команда 29" пожаловалась в Росздравнадзор на допуск силовика в палату Маргариты Юдиной

9:25 Удмуртия первой в России отменяет обязательное ношение масок

9 февраля, 22:24 "Обсолютная не правда": Как единороссы ругают Навального и защищают Путина в соцсетях

9 февраля, 21:29 Надежда музейного мыса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru