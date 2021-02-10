Высоцкий: Я не стал моральным уродом, которые мочатся на ветеранов

Депутат фракции "Единая Россия" Игорь Высоцкий на заседании Заксобрания Петербурга 10 февраля выступил в поддержку законопроекта о кадетском образовании.

Взяв слово, он обратился к оппозиционным депутатам Алексею Ковалеву и Максиму Резнику.

- 50 лет назад я поступил в Ленинградское суворовское училище и горжусь этим. Я не стал моральным уродом, которые мочатся на ветеранов, - заявил Высоцкий.

Представивший инициативу о кадетском образовании единоросс Константин Чебыкин в ответ призвал однопартийца присоединиться к работе над поправками к этому законопроекту.

Напомним, депутат Резник просил включить в повестку заседания вопрос об увеличении пенсий для участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей. Единороссы заблокировали включение этого вопроса.

Сергей Еремеев

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