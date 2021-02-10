Смольный наделят полномочием создавать вытрезвители

Заксобрание Петербурга 10 февраля приняло в первом чтении законопроект об организации помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из Мариинского дворца.

Согласно документу, внесенному группой депутатов "Единой России", такие мероприятия будет вправе организовывать Смольный. Среди прочих его полномочий в этой области – возможность создавать вытрезвители.

- Данная мера уже давно должна была быть принята в Российской Федерации, - отметил соавтор законопроекта, вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев.

Он отметил, что в Татарстане вытрезвители вообще никогда не переставали работать. По словам Соловьева, соцопросы показывают, что за восстановление подобных учреждений выступает 80% россиян.

Ранее в городском парламенте была создана рабочая группа, которой предстояло адаптировать федеральный закон о возврате вытрезвителей под региональное законодательство.

Отметим, что регионы сами определяют принципы работы учреждений для оказания помощи пьяным, в том числе стоимость этих услуг. По словам Соловьева, петербургскому парламенту ещё предстоит разработать такой закон.

Против идеи вернуть вытрезвители выступили несколько депутатов. "Яблочник" Борис Вишневский выразил опасение, что полиция по пути в вытрезвители будет избивать и грабить людей. Беспартийный Максим Резник заявил, что нужна медицинская, а не карательная составляющая.

- Но боюсь, что будет наоборот, - добавил депутат.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключал обоим выступающим микрофоны, когда они начинали говорить о том, что Россия приближается к полицейскому государству, и вспоминали о недавнем перекрытии центральных улиц города силовиками и машинами коммунальных служб.

- Ни одна организация, включая запрещённые, не взяла на себя за это ответственность, - сказал Вишневский уже в выключенный микрофон.

Федеральную инициативу о возврате вытрезвителей, от которых в России отказались при президенте Дмитрии Медведеве в 2011 году, приняли в конце 2020 года.

Сергей Еремеев

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