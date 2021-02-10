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12:55

Макаров не стал отвечать на вопрос об отказе единороссов обсуждать пенсии ветеранов

фото ЗакС политика Макаров не стал отвечать на вопрос об отказе единороссов обсуждать пенсии ветеранов

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 10 февраля не стал комментировать решение своих коллег по "Единой России" отказаться от включения в повестку вопроса об увеличении пенсий участникам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.

С соответствующей инициативой выступил беспартийный депутат Максим Резник, её поддержали фракции КПРФ и "Яблоко". Однако единороссы отказались даже обсуждать документ. Голосовать поимённо по вопросу включения его в повестку они тоже не стали.

Корреспондент Пятого канала задал Макарову два вопроса: о кадетском образовании и об отказе рассматривать документ Резника. Спикер долго отвечал на первый вопрос, но второй проигнорировал.

 

 

Сергей Еремеев


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