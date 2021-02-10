В Москве арестовали еще одного подозреваемого в нападении на силовика на акции за Навального

Суд в Москве отправил на два месяца в СИЗО Алексея Миляева, которому вменили применение физической силы к правоохранителям на несанкционированной акции 23 января, передает ТАСС.

На видео, опубликованном ранее пресс-службой Следственного комитета, мужчина с маской на лице несколько раз ударяет полицейского, после чего безуспешно начинает срывать с него шлем.

Ранее по той же статье 318 УК арестовали чеченца Сайд-Мухаммада Джумаева, которого обвинили в том, что на той же акции ему удалось ударить сразу несколько омоновцев и скрыться с места действия в толпе.

В Петербурге в тот день имел место аналогичный инцидент: мужчину по имени Николай Девятый подозревают в том, что он ударил сотрудника ДПС и через пару дней тоже был помещен под стражу. Всего на акции за свободу Алексею Навальному 23 января по России задержали свыше четырех тысяч человек.