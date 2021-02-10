ЗакС утвердил ограничения на выступления оппозиции в год выборов

Законодательное собрание 10 февраля приняло поправки в регламент своих заседаний, согласно которым оппозиционных депутатов будет легче лишить слова, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из Мариинского дворца.

Теперь фракция не сможет объявить дополнительный перерыв в заседании и получить после него возможность выступить. За объявление перерыва должно будет проголосовать парламентское большинство. То есть фактически право на перерыв остаётся только у "Единой России". В случае если спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и парламентское большинство решат, что депутат выступает не по заявленному вопросу, ему может быть вынесено замечание, а при вынесении двух замечаний его могут лишить слова до конца заседания. Изменения устанавливаются только на год, предшествующий выборам в Законодательное собрание.

Автор инициативы, вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев ("Единая Россия") объяснил, что в последнее время отдельные депутаты используют трибуну для манипулирования общественным мнением и вбрасывания "фейковых" новостей. Он не стал называть имена этих политиков, подтвердив только, что имел в виду в первую очередь Максима Резника.

- У нас самый демократичный парламент. Но вы просто заигрались с отдельными вопросами. Использовать парламентскую трибуну для раскачивания лодки недопустимо, - заявил Соловьев.

Спикер ЗакСа, защищая документ, назвал себя демократическим руководителем и сказал, что в городе не должно быть протестной повестки.

Сам Резник назвал день принятия документа вице-спикера "чёрным днем в истории петербургского парламентаризма".

- Теперь можно оставить одного-двух депутатов, вместо остальных можно поставить картонные коробки, - добавил Резник.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила, что этот проект постановления демонстрирует "буржуазный кретинизм". Против инициативы также высказались представители Партии роста, "Яблока" и "Справедливой России".

- Политические партии не имеют права проводить парламентских слушаний, устраивать пресс-конференции, приглашать делегации, все голосования не поименные, - объяснил представитель справедливороссов Алексей Ковалев причины выступлений депутатов "не по теме".

Ковалев предложил взять время на поправки в проект до начала сентября. Однако единороссы настояли на том, чтобы принять документ одним днем. Голосовать в поименном режиме единороссы отказались.

Сергей Еремеев

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