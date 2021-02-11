"Коммунисты России" подали заявку на митинг 23 февраля следом за петербургским КПРФ

Партия "Коммунисты России" подала в Смольный уведомление на проведение 23 февраля митинга "Против буржуазной коррупции и либеральной опасности", сообщили ЗАКС.Ру ее представители.

Свое мероприятие заявители намерены провести на площади Ленина. Руководитель городского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил, что среди требований акции - прекращение антисоветизма в СМИ и конец монополии четырех партий в политической жизни страны.

Ранее 23 февраля был объявлен днем всероссийских акций протеста другой компартией России - КПРФ. Ей уже отказали в согласовании митинга в Москве под предлогом запрета на массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Как рассказал ЗАКС.Ру первый секретарь петербургского горкома КПРФ Роман Кононенко, во вторник, 10 февраля, партийцы подали две заявки на проведение акции в Петербурге. Одну - на митинг - в комитет по вопросам законности, другую - на культурное мероприятие на случай, если митинг не согласуют - в комитет по культуре.

Напомним, в Петербурге до 15 мая действуют ограничения на проведения публичных мероприятий, в том числе митингов, демонстраций и пикетов, вплоть до одиночных.

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