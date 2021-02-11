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16:47

"Коммунисты России" подали заявку на митинг 23 февраля следом за петербургским КПРФ

фото ЗакС политика "Коммунисты России" подали заявку на митинг 23 февраля следом за петербургским КПРФ

Партия "Коммунисты России" подала в Смольный уведомление на проведение 23 февраля митинга "Против буржуазной коррупции и либеральной опасности", сообщили ЗАКС.Ру ее представители.

Свое мероприятие заявители намерены провести на площади Ленина. Руководитель городского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил, что среди требований акции - прекращение антисоветизма в СМИ и конец монополии четырех партий в политической жизни страны. 

Ранее 23 февраля был объявлен днем всероссийских акций протеста другой компартией России - КПРФ. Ей уже отказали в согласовании митинга в Москве под предлогом запрета на массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса. 

Как рассказал ЗАКС.Ру первый секретарь петербургского горкома КПРФ Роман Кононенко, во вторник, 10 февраля, партийцы подали две заявки на проведение акции в Петербурге. Одну - на митинг - в комитет по вопросам законности, другую - на культурное мероприятие на случай, если митинг не согласуют - в комитет по культуре.

Напомним, в Петербурге до 15 мая действуют ограничения на проведения публичных мероприятий, в том числе митингов, демонстраций и пикетов, вплоть до одиночных.


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