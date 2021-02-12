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11:58

На Дворцовой площади и Невском проспекте снова заметили ограждения и силовиков

фото ЗакС политика На Дворцовой площади и Невском проспекте снова заметили ограждения и силовиков

На Дворцовой площади и Невском проспекте снова начали устанавливать заграждения, сообщают очевидцы.

В Telegram-канале "Протестный Петербург" появились фотографии утренней площади, вдоль которой выставлены заборы. Там же припаркованы машины полиции и ДПС, вскоре туда пригнали колонну машин Росгвардии. По словам очевидцев, правоохранители оставили небольшой проход для граждан.

"Фонтанка.ру" сообщает, что у Гостиного двора тоже выставили ограждения. Журналист Федор Быков в Telegram еще накануне рассказал о подготовленных заграждениях на Невском проспекте у площади Восстания и у Малой Садовой улицы.

Напомним, на прошлой неделе Невский проспект оказался полностью перегорожен силовиками, что вызвало неудовольствие петербуржцев. При этом никаких протестных акций, как это было перед протестами 23 и 31 января, сторонники Алексея Навального не объявляли. В результате было закрыто метро "Невский проспект", остановлено движение транспорта по магистрали. О том, как прошли те выходные – в материале ЗАКС.Ру.

фото: Dmitrii O / "Протестный Петербург" / Telegram

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