Макаров второй раз за неделю наградил силовиков

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в пятницу, 12 февраля, вручил почетные грамоты и благодарственные письма бойцам и офицерам специального полка полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщили в ЗакСе.

Торжественное мероприятия состоялось на Дворцовой площади под музыку полицейского оркестра. В церемонии награждения принял участие заместитель начальника регионального управления МВД Дмитрий Баранов, а также командиры и бойцы ОМОН.

"В торжественной обстановке мы выражаем вам глубокую признательность за вашу добросовестную службу, за мужество, выдержку и самообладание. Ваша верность служебному долгу, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей служат гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан", - заявил Макаров.

Отметим, в зону ответственности специального полка входит в том числе работа на публичных и массовых мероприятиях.

В понедельник, 8 февраля, Макаров вручал грамоты сотрудникам ОМОН. Для этого вместе с группой депутатов "Единой России" он посетил базу отряда.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

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