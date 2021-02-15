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12:47

ЛДПР внесли в ЗакС проект постановления об индексации пенсий для работающих пенсионеров

фото ЗакС политика ЛДПР внесли в ЗакС проект постановления об индексации пенсий для работающих пенсионеров

В понедельник, 15 февраля, фракция ЛДПР внесла в Законодательное собрание Петербурга проект федеральной инициативы о возврате индексации пенсий пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Аналогичные документы подготовили для региональных парламентов всех субъектов страны. Согласно позиции ЛДПР, нельзя делить пенсионеров на работающих и неработающих. В партии также отметили, что индексация пенсий прописана в Конституции.

- ЛДПР поднимала этот вопрос еще в прошлом году. Он много кем обсуждается. Как вы знаете, президент дал указание Минэкономразвития проработать его. Дополнительные инициативы во всех регионах помогут сдвинуть вопрос с мертвой точки, - заявил ЗАКС.Ру лидер фракции ЛДПР в парламенте Петербурга Павел Иткин.

Напомним, свой проект постановления об индексации пенсий для работающих пенсионеров ранее в ЗакС внесла Партия Роста. Лидер фракции Оксана Дмитриева несколько раз пыталась включить его в повестку заседания, но каждый раз вопрос блокировали единороссы.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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