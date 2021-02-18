Новгородское "Яблоко" жалуется на полицейское давление перед акцией памяти Немцова

Председатель новгородского отделения "Яблока" Анна Черепанова рассказала о повышенном интересе правоохранителей к ней и ее сестре в преддверии акции памяти убитого политика Бориса Немцова. Вскоре после того, как женщины подали заявку в администрацию области на проведение памятного мероприятия, полицейские составили на них административные протоколы за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 23 января.

"Уверена, что подача уведомления в мэрию стала истинной причиной сегодняшнего приглашения в полицию и оформления протокола. Таким способом нас пытаются запугать", - приводит слова Черепановой партийная пресс-служба.

Действия силовиков женщина трактует как давление на региональное отделение "Яблока" и на фракцию в гордуме Великого Новгорода.

В Петербурге акция памяти Немцова, убитого киллерами из Чечни 27 февраля 2015 года, проходит стадию согласования с властями. В обеих столицах организаторы на этот раз предлагают провести не марш, а процедуру возложения цветов с соблюдением всех противоэпидемических мер.