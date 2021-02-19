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16:24

Трохманенко возглавит предвыборный штаб Партии роста в Петербурге

фото ЗакС политика Трохманенко возглавит предвыборный штаб Партии роста в Петербурге

Объединенным штабом Партии роста по выборам в Государственную думу и Законодательное собрание в Петербурге будет руководить депутат городского парламента Сергей Трохманенко.

Это решение было принято на региональной конференции 19 февраля. О нем в своем Telegram-канале сообщила лидер фракции Партия роста в ЗакСе Оксана Дмитриева.

Также в ходе конференции руководителем партийного отделения на четыре года переизбрали главу МО № 72 Павла Швеца. Его кандидатуру поддержал 21 делегат, "против" проголосовал один человек. Швец заявил, что Партия роста планирует выставить своих кандидатов в депутаты ЗакСа во всех избирательных округах.  

Напомним, единый день голосования намечен на 19 сентября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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