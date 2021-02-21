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16:11

"Давайте установим 80 кг": Жириновский предложил ограничивать россиян в весе

фото ЗакС политика "Давайте установим 80 кг": Жириновский предложил ограничивать россиян в весе

Глава ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что жителей России следует ограничивать в весе. Соображениями насчёт очередной идеи он поделился в эфире "Комсомольской правды".

"Я еще в 2014 году сказал, почти 7 лет назад: давайте установим 80 килограмм. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас - 95", - отчитался либерал-демократ.

По мнению Жириновского, тучные люди представляют собой обузу для государства.

"Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают", - делится политик.

Отказывает в полноте Жириновский и государственным служащим: деятель уверен, что предельный вес чиновника должен составлять 100 кг.

"А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й. Это наша идея - давать рекомендации гражданам. Потому что просто так соблюдать диету не хотят, сладкого много едят, мучного", - переживает Жириновский.

Добавим также, в декабре 2020 года в петербургское отделение ЛДПР приняли кота.

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