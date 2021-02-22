В московском "Яблоке" хотят видеть Соболь в партийных списках на думских выборах

Зампред столичного отделения "Яблока" Кирилл Гончаров выразил желание кооперации с членами команды Алексея Навального на осенних выборах в Государственную думу путем включения "навальнистов" в партийные списки. Речь зашла, в частности, о Любови Соболь, которая в настоящее время отбывает домашний арест по так называемому "санитарному делу". Именно юридические сложности мешают двум сторонам переговоров более предметно обсудить план по выдвижению кандидатов на грядущих выборах.

"А на уровне идеи это курсирует как с их, так и с нашей стороны. <...> Если мы найдем взаимопонимание, то все от этого будут только рады. Избиратели, в свою очередь, хотели бы видеть широкую демократическую коалицию на выборах", - цитирует политика издание URA.ru.

Отметим, что между сторонниками Навального и "Яблоком" существуют давние противоречия, усилившиеся в феврале после выхода статьи основателя партии Григория Явлинского "Без путинизма и популизма". В ней он осудил методы политической борьбы Навального, которого преследуют по двум уголовным делам и держат в заключении. Публикация даже в самом "Яблоке" вызвала локальные протесты.

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