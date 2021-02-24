Винодел "Усадьбы Дивноморское" из расследования о "дворце Путина" стал гражданином РФ

Российский глава Владимир Путин предоставил гражданство РФ итальянцу Маттео Колетти: документ с данными сведениями доступен на официальном портале правовой информации.

По роду деятельности Колетти является энологом - то есть занимается производством виной продукции. Трудоустроен мужчина в хозяйстве "Усадьба Дивноморское", которое находится по соседству с "дворцом Путина" под Геленджиком: о роде своей деятельности он ранее сам сообщал "Независимой школе сомелье".

Напомним, что формально АО "Дивноморье" принадлежит Владимиру Колбину – сыну Петра Колбина, которого в СМИ именуют близким другом Путина. В свою очередь Фонд борьбы с коррупцией* причислял президента России к учредителям комплекса.

Через некоторое время после резонансного расследования ФБК о "дворце Путина" некогда товарищ главы государства по дзюдо, а ныне - миллиардер-предприниматель Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром поднявшей шумиху в СМИ стройки в Геленджике.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента

Фото: winepeople.ru