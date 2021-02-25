Петербуржцев возмущают гигантские навалы грязного снега на Петроградской набережной

Вдоль проезжей части Петроградской набережной петербургские коммунальщики складируют грязный снег, который уже образовал собой своеобразный кордон: данный метод борьбы с осадками крайне разочаровывает горожан, которые делятся негодованием в соцсетях.

Дворники и спецтехника собирают снег в огромные кучи - в некоторых они возвышаются над дорогой на три метра. Отравленные солью и реагентами осадки, тая, при этом стекают в Неву.

"В этой массе килограммы соли на тонну снега. А потом удивляются, почему Нева не замерзает при минус 10", - делятся впечатлениями пользователи паблика "Неизданное | Санкт-Петербург".

Накануне, напомним, огромная снежная куча, покоящаяся в самом центре Петербурга напротив Казанского собора, стала "протестной": на ней появился плакат с призывом к ответственному за уборку города вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Фото: скриншот видео из "Неизданное | Санкт-Петербург"

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