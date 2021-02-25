"Природа наводит уборку": Петербургский ЗСД затопило после резкого потепления

Сегодняшним утром петербургский Западный скоростной диаметр Петербурга оказался затопленным из-за резкого потепления погоды: несколькими днями ранее, напомним, в городе выпала месячная норма снега. Фотографиями с места событий делятся очевидцы в соцсетях.

В частности, сильно подтоплен оказался съезд ЗСД на Васильевском острове.

"Природа-мать наводит уборку, придётся потерпеть, сами-то мы никак. На КАДе тоже местами сегодня такое", - сообщают горожане.

Утром Северная столица вновь погрязла в километровых пробках: в частности, стоял ЗСД от Приморского района до Васильевского острова и участок внутреннего кольца КАД между Мурманским шоссе и Софийской улицей.

Ранее петербуржцы жаловались на гигантские завалы снежной массы на набережной Петроградки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург